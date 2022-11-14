2022年選情較冷，新北市長辯論媒體提問新北市長候選人對於勝負差在幾萬票，與未來的怎麼走。國民黨新北市長候選人侯友宜表示，這輩子從來不會預估未來會有什麼樣結果，因把握當下是他永遠的態度；民進黨候選人林佳龍則說「有路沿路唱歌，無路蹽溪過嶺」，選上承諾做好四年，沒當選就歸零，未來的路更開闊。

侯友宜表示，當初當刑警時沒有想過會當刑事局長，他只知道每天戰戰兢兢把交付任務做好，這兩、三年疫情很嚴峻，學者專家預估高峰，但他告訴同仁預估是一回事，把今天的事做好， 有時候所有預估，都不是你想像的。

侯友宜強調，他團隊要有團隊紀律、榮譽、為新北打拼，讓新北今天超過昨天，明天要比今天更好，他從來不會去質疑別人、懷疑別人未來會成為什麼，那是人家的人生，「我的人生我自己決定」，他的態度很清楚，站在這個位子「侯侯做代誌」，這句話也許大家聽膩了，但這是父親從小教導他的一句話，這句話才可以找回來最純樸、勤儉與團結在一起的力量，「選舉只是過程 」，最重要團結在一起，為未來打拼才是態度。

林佳龍強調，領導城市、國家要有願景、格局與規畫能力，「好好做事不要講了」，是笑話，這就是侯友宜風格，聽不下意見，很可惜也可怕。

林佳龍說，選舉結果沒有到開票都無法預測，常常跌破眼鏡， 過去曾只輸過2.4萬，當初民調對方是民進黨的兩倍，投票率是關鍵，希望衝破百萬票。

林佳龍說， 林佳龍會承諾做好四年，讓新北大翻推動百項政見具體願景計畫，侯友宜都是空話，侯是政務官，不是依法行政惡法亦法的公務員，他認為創新治理能力不是說請大家「跟著我走」，卻不講要走去哪裡，他若沒當選就歸零，未來的路會更開闊。