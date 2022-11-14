泰山(1218)貫徹ESG循環永續行動，與興采S.Cafe咖啡紗合作，希望實現來自田中廠的寶特瓶變成田中馬跑衣原料的期望，同時支持興采公司推廣100%聚酯纖維舊衣回收永續循環計畫，運用科技讓舊衣變新衣。

泰山發言人雷松清表示，泰山廠內品管嚴格，一旦設備剔除不良品，都會立即進行內容物處理及包材回收。若以5瓶可以做一件跑衣來計算，明年預計至少需要8萬支寶持瓶，因此今年鼓勵鄉親和跑友響應回收，不足的部份從工廠剔除的寶特瓶來補足，成就田中馬咖啡紗跑衣。

此外，將來泰山全年的工作服也以此優先考量，深入員工的日常，推動循環永續教育行動。再就產品本身來說，目前衛福部已經可以透過個案審查的方式進行「從寶特瓶還原到寶特瓶」的r-PET申請，泰山期待未來也能有寶特瓶永續包材出現。

興采集團連續七年提供S.Cafe環保科技咖啡紗布料製作台灣米倉田中馬拉松的賽事跑衣，布料源自日常生活中的廢棄咖啡渣，經由專利技術添加至纖維，使衣服達到異味控制、抗UV以及快乾的效果。今年興采發起「SINGTEX REFIT永續循環計畫」，鼓勵家中不再穿的100%聚酯纖維跑衣，帶至活動會場，結合興采工廠端的產品邊角料，一起透過分解、重組、再製成全新的衣服，貫徹「紡織品到紡織品」永續循環計畫！