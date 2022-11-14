英國住宅物業出售的報價正在下降，房地產網站Rightmove在周一表示，有跡象顯示「迷你預算」(mini-budget)之下的債券市場大跌，正給首次購房者來壓力。

Rightmove指出，10月9日至11月5日的房屋出價為月減1.1%，下跌了4159英鎊；而前一個月為上漲0.9%。

該報告稱，儘管存在金融市場的不確定性，但是10月的1.1%降幅為略相同於新冠疫情最嚴重時期的降幅。

Rightmove表示，英國前首相特拉斯(Liz Truss)的成長計畫，為英國房地產的放緩帶來更多壓力。當時特拉斯在九月宣布的迷你預算計畫，造成借款成本大幅上升。

根據Moneyfacts的數據，兩年期和五年期固定利率抵押貸款的平均利率超越6%，為2008年金融風暴以來首見。

而自蘇納克(Rishi Sunak)上任首相以來，利率已有所回落。

Rightmove的房地產科學主管Tim Bannister表示：「我們現在處於另一種不確定狀態，我們在等待財長杭特(Jeremy Hunt)周四公佈的秋季報告，可能出現任何意外或者獲得幫助」。

財長預計將削減開支和增加稅收，以修補英國財政的缺口。

Bannister說，過去兩年的房地產狂熱，已經較我們預期更加突然地進入到正常市場狀態。

首次購屋者受到衝擊最大，他們的需求年減26%，但是仍較2019年同期增加7%。

該調查呼應了近期其它調查，顯示英國房地產市場走弱的跡象，包括英國皇家特許測量師學會的房地產價格指數，為近兩年來首次下跌。