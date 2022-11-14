原福建省委書記尹力接替蔡奇擔任北京市委書記，昨（13）日下午赴京履新時表示，他會做好北京各項工作，「不辜負習近平總書記囑託」。他也說，當前會堅定不移堅持動態清零，進一步加強和優化防控措施，盡快控制本輪疫情傳播，築牢首都疫情防控屏障。

昨日下午，北京市召開全市領導幹部會議，宣布尹力兼任北京市委委員、常委、書記，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇等人也出席。

尹力在講話時強調，他堅信，「在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在歷屆市委市政府打下的堅實工作基礎上，有全市廣大幹部群眾和社會各界的大力支持，一定與同志們一道做好北京各項工作，不辜負習近平總書記囑託、黨中央信任和全市人民期望。」

尹力也表態，要深刻領會「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，始終在思想上、政治上、行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

談及疫情防控，尹力指出，當前要堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移堅持「外防輸入、內防反彈」，堅定不移堅持動態清零，進一步加強和優化防控措施，盡快控制本輪疫情傳播，築牢首都疫情防控屏障。

尹力在談話中也提及，鍥而不捨落實中央八項規定及其實施細則精神，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。他將嚴格要求自己，帶頭落實全面從嚴治黨責任，管好班子、帶好隊伍，帶頭遵守廉潔自律準則，自覺接受監督。

據報，60歲的尹力為山東濟南人，畢業於山東醫科大學，在俄羅斯獲得醫學博士學位，亦曾在美國哈佛大學公共衛生學院進修。他曾在國務院研究室工作，後來曾任衛生部副部長、國家食品藥品監督管理局局長、國家衛計委副主任，2015年空降四川擔任省委副書記，翌年升任省長，2020年11月擔任福建省委書記。