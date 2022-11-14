台北市長柯文哲（中）今日召開記者會，宣布將針對泡水車車主發放慰問金。（陳薏云攝）

台北市上月受到颱風尼莎外圍環流加上東北季風影響，降下豪大雨，台北市士林區百齡橋下停車場的車輛來不及移出堤外泡水，台北市長柯文哲起初發言「市民自己負責」遭罵翻，北市府今日提出精進檢討方案，柯文哲宣布，即起泡水車輛可向北市府申請慰問金，汽車2萬元；機車2千元。

因尼莎颱風16日豪雨而造成車輛泡水的車主，台北市政府今端出慰問金，慰問金額汽車2萬元；機車2千元，柯文哲表示，將動支災害準備金進行慰問，自己也知道修車不只兩萬塊，但不認為這是一個賠償，賠償是要政府有犯錯，此次事件屬於天然災害超出一般狀況，定位比較屬於慰問金。

柯文哲也表示，未來每年防汛前會簡訊通知既有登記手機號碼車主是否繼續參加防汛簡訊通知；而在北市府得停車繳費單上也會附上QRcode。

台北市副市長彭振聲則表示，極端氣候人為預測無法完盡，預測值遠遠不及實質的災情，希望今天的檢討精進作為能在未來預防；水利處長陳郭正表示，過去颱風海上警報前，水利署河川局提供一天1預報；陸警後一天4預報，經與河川局商議後，未來於颱洪期間或水情變化有需求時，河川局需每3小時預報一次，以利更快速掌握水位變化，超前部署。

而停管處則搬出水門移車的策進作為，其中簡訊通知優化部分，將啟用雙向確認機制，未來發送移車簡訊後，車主須於10分鐘內回傳，若無回傳，將再度以簡訊或語音通知。另也將於每年防汛期間更新停放車輛接收簡訊名單。

至於慰問金申請部分，即日起至12月15日止，只要是16日在台北市題外停車場內泡水之車輛，就可以以親送或郵寄方式，提交申請書以及相關車輛泡水維修、拖吊場專用泡水證明書等證明，即可申請慰問金，詳情可上北市府官網查詢。