桃園選戰陷入膠著，敏盛醫療體系創辦人楊敏盛看到民進黨鋪天蓋地推出的廣告「疼惜鄭文燦，票投鄭運鵬」，有感而發直指候選人的強項、政見乏善可陳，只能靠老母雞面子爭支持，簡直把選民當弱智，強調張善政的人品、學經歷和眼界胸懷都是上上之選，呼籲選民慎選接班人，「絕不能因鄭文燦與小英總統的情面，失去了理智的判斷和智慧的抉擇！」

楊敏盛在臉書發文指出，距選舉日僅餘不到2個禮拜，選情似乎仍陷膠著，目前4位候選人中，張善政的人品、學歷、經歷、眼界胸懷，各方面條件都是上上之選，雖因提名過程粗糙，初期引起爭議，唯經時間考驗，內部矛盾皆已一一化解，與市議員參選人分進合擊的效果已經有明顯的效果。

楊敏盛說，反觀執政黨首次推出的人選林智堅中箭落馬，臨時徵召在地立委鄭運鵬以備胎身份參選，靠著市長鄭文燦的百般呵護、小英總統三不五時的下鄉輔選，強力推銷。他說看到電視上出現「如果你肯定鄭文燦，請把票投給鄭運鵬」的廣告，讓他不禁搖頭，直指候選人的優點、強項和政見乏善可陳，只能靠母雞的面子爭取支持，「這是什麼邏輯，簡直把選民當弱智！」

楊敏盛說，桃園市在8年前升格為直轄市，並選出鄭文燦為首任市長，8年過去，鄭市長的政績如何，市民自有公斷，未來的4年、8年誰來接棒，應該是230萬市民萬目所矚。他強調，桃園市未來能否發展為最宜居的城市，能否持續經濟發展、交通順暢、文教發達、社會安全、環境優化，年輕人願意結婚生子，「廉能的政府」是重中之重的關鍵所在。

楊敏盛呼籲聰明而善良的桃園市民，此時此刻應該慎思明辨，用手中神聖的一票，決定我們自己的未來，絕不能因為鄭文燦與小英的情面，失去了理智的判斷和智慧的抉擇。