若是能坐在辦公室吹冷氣工作，誰願意在烈日下流汗勞動？常在社群分享所見所聞的40歲男星郭彥均，近來在粉專放上工人在建地施工的照片，感慨年輕是本錢，但歲月來去匆匆得很無情，得趁年輕多累積本錢，因為「人生比想像中還現實」，貼文一出引起網友廣大迴響。

郭彥均近來透露某次拿手機對工人拍照，結果遭到監工問候，對方擔心找碴還帶點敵意問：「兄弟請問有什麼事嗎？」，好險郭彥均解釋緣由後，雙方解開誤會還聊了起來。郭彥均當下好奇問初階工人一天能賺多少錢？對方則解釋一天有2500元到3000元，不過台灣人已多半不願意從事，現在都是由外籍勞工來負責，因此未來他們的薪資一直漲還必須給。郭彥均接著詢問解決辦法？對方則透露希望多一點年輕人一起做，強調工地能學的多、酬勞也比一般上班族多，只可惜年輕人不願意做又髒又累的工作。

郭彥均聽完後監工的話後頗有感觸，他呼籲若沒有家財萬貫想翻身的少年郎，年輕的時候辛苦多存點錢是對得起自己的中老年，雖然做工辛苦又高風險，但唯有年輕時才做得來，甚至連年薪百萬都不困難，這樣一來走過青春歲月後，才能留一些東西給自己才值得，感性直呼：「人可以白手起家但到中年不可手無寸鐵。」

網友聽完後則留言表示意見：「工人！真的不好找喊沒工作的人！是不想要」、「台灣有很多傳統產業，公司不是沒訂單，而是等老師傅做不動了，又沒年輕人願意學，所以就被迫關門了」，也有人說做工沒那麼簡單「辛苦身體傷很大，畢竟仍有其他選擇，錢多非唯一考量呀！」、「如果真有他說的領那麼高就好了」、「還要看產業文化和風氣吧，為什麼一個產業薪水高卻會沒有人想做，比較難一概而論」。