新竹縣長候選人楊文科展現最強母雞氣勢，13日晚與竹北市長候選人林為洲及多位藍軍候選人在竹北夜市大會師，「做4連線」一同比出「4」的手勢，向攤商與民眾懇託拜票，不少民眾爭相合照，還自發性高喊「凍蒜！」

竹北夜市人潮滿滿，楊文科與林為洲、縣議員候選人蔡志環、杜文中、陳凱榮、林增堂、吳旭智及竹北市民代表候選人戴佩如等人在夜市會師，一起拜託鄉親支持，並祝福商家生意興隆。

林為洲表示，竹北夜市2013年重新開幕，每週營業4天，每到假日燈火通明擠滿人潮，是竹北市民週末的好去處，但夜市周邊停車空間不足問題仍未改善，違規停車影響行人安全外，亦造成車輛堵塞。

林為洲說，竹北市民需要一個能跟新竹縣政府有熱線，幫助市民即時解決問題的竹北市長，楊文科縣長與他共組「做4連線」，有楊文科縣長領軍的新竹縣政府與林為洲率領的竹北市公所將合作無間，共創新竹縣榮景。

楊文科表示，竹北人口快速成長，他與縣府團隊近年來在竹北推動許多建設，包括興建學校、特色公園，也設置YouBike2.0、增加運動場館等，並想方設法改善竹北交通問題，如爭取經費進行經國橋道路改善計畫、台1線替代道路新闢工程。

另外，為讓民眾能悠閒地走在竹北市的母親河豆子埔溪旁散步，也爭取經費整治改造，提升豆子埔溪「治水、親水、活水、生態、景觀」等機能，期望打造成為像韓國的清溪川、台中的綠川一樣的驚艷美麗，讓竹北市民擁有一個遊憩與觀光的休閒場域。

現場民眾熱情滿滿，有的主動上前握手表達支持，爭相與楊文科合照，還有攤商準備賣的木瓜牛奶請楊文科品嘗，射氣球攤商也熱情邀請試玩，也有民眾提供縣政建議，讚揚楊文科的縣政成果「大家有目共睹」！