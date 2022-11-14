調查官余正煌提告前新竹市長林智堅，卻被承審法官諭知提供林智堅「真實姓名」，否則駁回自訴，遭輿論撻罰，法官後依其職權查得林智堅個資。國民黨立委林思銘今於司法法制委員會質詢此事，司法院祕書長林輝煌說，「法官依職權調查後，好像委員您也滿意了，那滿意了就好啦！」

林思銘質疑，刑事訴訟法第320條「自訴狀應記載被告之姓名、性別、年齡、住所或居所，或其他足資辨別之特徵」，該名法官是否刻意規避該法，「林智堅我們會不認識嗎？」

林輝煌坦言，該個案的處理一開始外界有不滿意，可以從媒體上看得出來，法官後來依職權調查後，「好像委員您也滿意了，那滿意了就好啦！」

林思銘指出，該法官可能轉向了，但他一開始是恣意依照他好惡，請余正煌律師去調查林智堅真實姓名，明明全國都知道他是誰。他進一步質疑，像這種僅知道被告姓名，不知道年籍資料，現行法律要如何保障人民訴訟權？

林輝煌表示，一方面是刑事訴訟法第320條有規定，另一方面最高法院對此也有一定見解，就自訴訟跟其他訴訟記載，客觀上已經能確定所追訴人，那自訴程序就難以說違背規定，下級審法院都會按照最高法院見解操作。

林思銘問說，被告足以辨別身份就可以？林輝煌說，是的，但每個法官就個案的看法不一樣。

林思銘也問台北地院院長黃國忠，為何該承審法官後來改變其態度？黃國忠表示，法官如何進行訴訟程序，司法行政單位不便介入。