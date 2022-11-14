媒體人彭文正提出確認蔡英文的博士論文不存在之訴，台北地方法院更一審今年6月由法官張詠惠開庭，通緝中的彭以遠距視訊參與後，聲請法官迴避並馬上退庭，彭提聲請案，經一審駁回、抗告二審駁回，最高法院駁回再抗告。北院本月29日及30日將密集開庭審理。

彭委由律師張靜提告主張，本案發回更審後仍由張詠惠法官審理，因張並非聖人或神，實難期待其能做到不遷怒、不貳過而得認知其錯誤所在，且此亦將使人民對司法觀感不佳，而有損於司法信賴，為此聲請張詠惠法官迴避。

台北地方法院一審裁定駁回後，彭提起抗告，台灣高等法院二審認為，彭質疑張詠惠法官審判公正性，只是其個人主觀臆測，並非《民事訴訟法》的迴避事由，抗告駁回，彭提再抗告，遭最高法院駁回。

彭男提起民事訴訟主張，蔡英文未有合格通過之「西元1984年版英國倫敦政經學院（LSE）博士論文」（下稱系爭論文），無博士論文即無法取得博士學位，乃公眾周知之事，他因此事遭蔡英文提起妨害名譽之刑事告訴，指責他為抹黑、造謠、散佈假消息。

彭男說，蔡英文的論文是否存在，影響蔡可否向他主張侵權行為損害賠償責任，論文是否存在之爭執，造成他法律地位不安，為此起訴請求民事庭法官確認博士論文不存在。