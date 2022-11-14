九合一選舉倒數，國民黨台南市長候選人謝龍介將於21日晚上6點半至9點在花園夜市舉辦第2場募款餐會，目前已募集大約230桌，預定出動5位手藝高超的總鋪師現場「辦桌」。謝龍介強調，這場募款餐會將有別於傳統的「超級黃金周末」造勢活動，希望凝聚支持者的向心力，拚出26日的逆轉勝。

謝龍介表示，這場千元募款餐會，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、立委江啟臣、台北市議員徐巧芯及游淑慧、媒體人趙少康、前台北市議員羅智強、台語歌手阿吉仔等人都將出席，並於現場高歌，與支持者同歡。

謝龍介認為，民進黨在台南執政30年，鄉親將民進黨視為親生子，卻沒有獲得應有的照顧，至今台南的65歲以上長者，仍是6都唯一需要繳健保費的城市，也是6都唯一沒有捷運的城市；此外，國中小營養午餐已經有9個縣市免費，台南的小朋友卻還是要自費吃營養午餐。

謝龍介還說，88顆子彈轟出台南官箴敗壞、治安沉淪的事實，讓文化首都蒙塵。他深愛自己的鄉土，更深知台南市民的需要，因此決定30年拚一次輪替。21日的募款餐會，歡迎大家共襄盛舉，26日投票更要一起團結寫歷史，翻轉台南。