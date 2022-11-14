中國外匯交易中心14日發佈資料顯示，人民幣兌美元中間價升值1008點至7.0899，這一調幅創2005年7月22日以來最大。隨後在中間價的帶動下，人民幣兌美元在岸即期匯率開盤後延續上週五的升值走勢，一度升破7.07關口至7.0652、升幅超過300點。

根據澎湃新聞報導，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣兌美元匯率也同樣走高。據Wind顯示14日的離岸市場一度收復7.06關口。