美國10月7日對中國半導體推出新禁令，禁止任何使用美國設備製造的先進製程晶片出口至中國，制裁力前所未有，根據南華早報報導，美國的制裁將中國的半導體行業推向絕望的邊緣，而且半導體初創企業受創最深，傳出某位公司負責人在電梯遇到金主，為了懇求投資介紹起自家公司，對方聽完竟頭也不回走了。

上海最近舉辦Semicon China峰會，其中高達8成中國晶片公司的高管預測，2023年將比今年更糟，他們都在為未來艱難的一年做準備。半導體初創企業更欠缺新的資金，一位參與這場峰會的中國晶片廠初創公司創辦人，在電梯巧遇知名半導體產業投資公司負責人，他趁機利用60秒的機會介紹自家公司，但最後那位投資主管完全沒回應。

上述情形令這位晶片廠初創公司企業家留下滿腹不祥的預感，他強調，如果後續沒有新的資金進來，「我很快就會沒錢了」。

中國晶圓代工龍頭中芯旗下投資機構-中芯聚源總裁孫玉望也證實投資縮手，強調與4個月前相比，最近每週批准的投資案已經腰斬。

中國風險投資公司-中科創星創辦合夥人米磊更警告中國半導體業冬天來了，他提醒創業者要做的第一件事是準備至少18個月的現金流，因為初創企業很可能在1年左右的時間內，都無法獲得新資金。

華強電子網集團分析師李湖則說，在美國制裁下，中國先進製程晶片、高性能晶片和記憶體晶片雖然備受打擊，走出困境需要一段時間，但在成熟製程方面，中國晶片競爭依舊火熱，尤其MCU市場正蓬勃發展。