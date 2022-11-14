高雄市長陳其邁（左二）請民眾支持民進黨高雄市議員候選人陳慶鴻與林志誠。（林瑞益攝）

國民黨前台北市議員羅智強批評高雄市長陳其邁在日前的電視政見發表會對高雄的失業率、人口成長等問題避重就輕，國民黨高雄市長候選人柯志恩也提失業率問題，陳其邁14日在掃街前說，所有的市政要基於事實，不要用扭曲的數字評論。

羅智強在臉書facebook中提出，在電視政見發表會中，上一秒陳其邁才說青年失業率六都最低，下一秒就被柯志恩揭穿提的數據是15至24歲，而真正關鍵的25至29歲失業率竟是六都最高

陳其邁14日上午展開車掃行程，對於柯志恩提出的失業率問題，陳其邁表示，最高在2019年的上半年7.9％，已經降至7.1％，市府會繼續努力。至於人口成長部分，陳其邁指出，所有的市政要基於事實，不要用扭曲的數字評論，這樣對市政的討論會比較有建設性。

陳其邁競辦發言人高閔琳說，市政不是不能討論，但要基於事實，柯志恩女市在政見發表會中對陳其邁的施政表示肯定，競辦對此也予以肯定。

此外，陳其邁上午為民眾推薦第三選區的市議員候選人陳慶鴻與林志誠，請民眾支持兩位新人進入議會，為民服務。