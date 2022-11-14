聯合國兒童權利公約國際審查今日登場，多位參與撰寫本次國際審查兒少報告的學生，自發組成「學生權利關注小組」，針對兒權公約保障兒少多項權利，但我國落實情況不佳的問題，提出11項訴求，並發起連署行動，短短3天內共有700位學生支持。

這次聯合國兒童權利公約國際審查，有5位聯合國兒童權利委員會專家學者來台，專家學者將看到國家撰寫的國家報告、民間團體撰寫的平行報告、兒少撰寫的兒少報告，來了解台灣落實兒權公約的現況。

「學生權利關注小組」在會場外陳情，他們提出11項訴求，在禁止歧視、表意權面向，關注小組認為，「學校應停止一切髮禁之規範，並不得出現強制剪除學生頭髮，此類侵害人格權之行為；學校制式服裝應依性平法相關函釋之規範，不得用顏色、裙褲等區分性別，由學生自由選擇。」

對於兒少休閒文化權，關注小組訴求提到，「校園內學習節數之安排應重新檢討，檢視現行之下課時間是否足夠兒童運用，並杜絕占用下課之情事發生；校園內非學習節數之安排更應依教育法令辦理，不得用各種手段強制參與及對不參與者進行威脅，剝奪及侵害兒童之休閒權。」

發起本次行動的學生聞英佐表示，「過往，許多民間團體皆致力於推動及倡議學生權利及校園人權改革，而自 1987 年第一封髮禁解除的公文發出後，各民間團體開始積極推動積極人權在校園中的落實及改革。時至今日，我國的校園中，仍有許多權利侵害及權利不對等的情況發生。」

政務委員林萬億於國際審查開幕致詞時提到，「早上兒少在會場外開了記者會，其中有一句話提到，學生進入到校園，仍然應該要有人權，我會說Yes，學生在家庭、社區、職場、社會、國家，兒少都應該有兒權公約規範的人權，我們絕對尊重具體實踐。」