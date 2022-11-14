71歲資深女星恬娃與各大資深明星交好，時常爆出其他人的過世訊息，她曾揭《戲說台灣》男星闕水源病逝噩耗，昨（13日）又貼出曾演出《星星知我心》的老牌演員洪流辭世前的照片，消息一出，紛紛勾起廣大網友的回憶。

恬娃在臉書上透露，洪流已經於去年過世，家屬十分低調地處理後事，「他在醫院最後的照片，安息在高雄，他家人很低調⋯⋯林義雄有去送他最後一程⋯⋯生前跟陳松勇大叔交情很好，如今都去當天使可以在天上見面了，想到心就很痛」，並PO出洪流生前在醫院躺在病床的照片。

洪流曾演出《翻滾吧！阿信》中阿信外公一角，也曾演出《練習曲》，演技相當精湛，他曾在2006年時被媒體捕捉到台南縣一間廟宇落成的典禮上出現，73歲高齡的洪流就站在道長旁邊跟著比劃，頗有架勢，讓人誤會已經轉行做道士，不過洪流澄清平常有在修行，但並不是專業的道士，這次純粹來看熱鬧。如今再次被人提醒過世的消息，令人惋惜。