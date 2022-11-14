加密貨幣交易所巨頭FTX的破產風波再傳爆炸性發展，根據消息來源指出，FTX創辦人、綽號「薯條哥」的Sam Bankman-Fried旗下基金能以神不知鬼不覺的方式下動用FTX客戶資金，在這個過程中投資人、員工和審計師都察覺不到。

根據熟悉公司營運的消息人士透露，由Bankman-Fried創立的基金 Alameda Research在加密貨幣交易所FTX的客戶都不知情的情況下，借提了他們數十億美元資金。

消息人士表示，該加密貨幣交易所嚴重低估FTX必須為用戶領現時所預備的資金，「FTX手頭上的現金嚴重不足」。

FTX的最大客戶是該平台創始人Bankman-Fried所設立的避險基金Alameda。該基金之所以能掩蓋這些操作，是因為它所交易的資產從未碰觸過該基金自己的資產負債表。消息人士表示，該基金沒有持有任何資金，而是從FTX用戶那裡借用數十億美元，然後進行交易。

而這些操作據悉全都沒有向客戶披露。根據美國證券法，將客戶資金與交易對方（counterparty，指買賣交易的另一方）的資金混合，並且在未經明確同意的情況下進行交易是違法行為。

此外，這也違反FTX自家的服務條款。Bankman-Fried拒絕就挪用客戶資金的指控發表評論，但也坦承該交易所申請破產，是因為槓桿交易出現問題所致，「我們的保證金部位受到重創」。

在過去短短一周內，FTX從一個身價高達320億美元的幣圈巨頭淪落成為一家破產公司。FTX和Alameda Research之間的模糊界限，導致兩家公司都面臨巨大的流動性危機。

FTX在上周五聲請破產，Bankman-Fried也已辭去FTX執行長職位，並表示Alameda Research也將關閉。該公司也宣布，在4.77億美元的疑似駭客攻擊事件之後，FTX將取消交易和提款功能，並把數位資產盡量轉移至新的「冷錢包」託管機構。

FTX去年將總部遷移至加勒比國家巴哈馬（Bahamas），該國當局周日宣布將調查與FTX相關的潛在犯罪行為。

巴哈馬政府發布聲明表示，有鑑於FTX在全球倒閉，以及FTX Digital Markets進行臨時清算（provisional liquidation），金融犯罪調查處（Financial Crimes Investigation Branch）正在與巴哈馬證券委員會（Bahamas Securities Commission）密切合作，以釐清是否暗藏任何犯罪不法行為。

對於巴哈馬當局啟動調查，FTX和Bankman-Fried的代表律師均尚未回應媒體置評請求。