豐興(2015)周一(11月14日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼每公噸下跌300元，鋼筋基價每公噸下跌200元，廢鋼、鋼筋連3周下跌。型鋼產品基價則再度平盤。國際盤跌幅擴大，目前買氣仍持續觀望。

回顧上周11月7日盤價，近期鐵礦石的下跌確實有影響廢鋼走勢及鋼價，廢鋼原料是否止跌為重要關鍵參考指標。國內廢鋼每公噸下跌300元，鋼筋基價每公噸下跌400元，廢鋼、鋼筋連2周下跌。型鋼產品基價也每公噸下跌500元，終結12周平盤。

本周豐興盤價，鋼筋、廢鋼價格續滑，呈現連3周下跌，廢鋼收購價在每公噸1萬元，鋼筋價格也為每公噸1.92萬元，而型鋼基價則再度持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周續跌，從每公噸355美元下滑至340美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也續滑，從每公噸345美元降至325美元，日美國際盤價均下滑，並連跌4周。澳洲鐵礦砂則從每公噸87.75美元續漲至92.3美元，連2周上揚。