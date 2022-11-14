日前，有韓媒以姓名縮寫爆料有男星出軌高爾夫球手，男星RAIN以及曹政奭皆被點名，當時兩人皆透過經紀公司發表聲明指出「是惡意且虛假的消息」。近日，曹政奭妻子Gummy舉辦巡迴演唱會，Gummy就特地曬出與曹政奭的合唱影片，讓謠言不攻自破。

今年10月時，有韓媒以首字母縮寫的方式點出男星婚姻不和，出軌高爾夫球手的爆料，男星RAIN以及曹政奭因線索相符，被多位網友點名就是報導影射的對象。對此，RAIN趕忙透過經紀公司反駁傳言，被影射的高爾夫球手也在社群平台否認。此外曹政奭的經紀公司也發表聲明指出「曹政奭表示不認識任何高爾夫球手，這僅僅只是謠言。此外，他們會對那些惡意謠言採取法律手段以維護曹政奭的名譽。」暫時止住廣為流傳的劈腿傳聞。

近日，歌手Gummy在首爾大學舉行了20週年巡迴演唱會，其中，Gummy特地曬出與曹政奭的合唱，給粉絲一個驚喜。曹政奭忙於工作並未在現場出現，但兩人提前錄下影片，合唱歌曲《Special Love》。雖然身為演員，但曹政奭在影片中展現的歌唱能力還是相當出色。

演唱會的影片在事後被轉發至各大社群平台上，讓之前的劈腿謠言不攻自破。網友們紛紛留言，表示「兩人太搭了」、「真是儀隊完美的夫妻」、「好希望公司可以為他們兩人推出一首合唱曲。」