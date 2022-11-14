運毒途中遇警急丟包 循線追捕破獲毒品分裝廠

新北市中和警分局巡邏員警12日下午巡經中和區廣福路，在巷內見1名男子手持紙箱形跡可疑，正欲上前盤查，該男即將紙箱丟棄，拔腿往巷內逃竄，員警追捕順利逮捕該男，並在紙箱內查扣毒品咖啡包近1600包，隨後警方循線到男子位在水源路的據點查緝，再查扣1萬2800餘包毒咖啡包、K他命等，同時逮捕在場4名嫌犯，全案依法送辦。

據了解，12日下午5時許18歲楊姓男子在運送毒咖啡包到藏放處途中，在廣福路遇見巡邏員警，楊男心虛，立即將裝滿毒品的紙箱丟棄，轉身往巷內逃竄，員警騎車追趕，迅速將楊男壓制逮捕。此時，楊男同夥19歲廖姓男子一旁目睹過程，急忙趕回毒品分裝廠，企圖將大批毒品搬運到垃圾車丟棄。

警方破獲毒品分裝廠。（圖／警方提供）

警方破獲毒品分裝廠。（圖／警方提供）

警方追查得知，楊男與共犯的據點在中和區水源路一帶，遂火速趕到該址逕行搜索，發現該處竟是毒品分裝場，逮捕正忙於湮滅毒品的廖男等4名犯嫌，查扣毒咖啡包1萬2800餘包及K他命、一粒眠、大麻煙彈、製毒原料、半成品、封膜機、分裝袋等證物。

警方表示，本次查扣毒品總值近700萬元，偵訊後已將楊嫌等5名犯嫌依毒品罪嫌移送新北地檢偵辦，並擴大追查幕後集團。