秋冬是各種呼吸道疾病的流行期，林口長庚醫院兒科急診科醫師吳昌騰表示，新冠疫情稍緩，各項防疫措施鬆綁後，免疫債問題開始顯現，兒童感染呼吸道融合病毒（RSV）的病例暴增，RSV是比新冠病毒更狡猾、凶險的病毒，感染後會有8症狀包括發燒、咳嗽、食慾不佳、活動力下降、呼吸急促、呼吸困難、呼吸衰竭或呼吸暫停等，提醒家長要注意，勤洗手和接觸防護是預防RSV傳播的重要方法。

吳昌騰今（14）日於個人臉書粉專指出，新冠肺炎流行這2年，世界各國為控制疫情，訂定許多非藥物干預措施，包括居家隔離、戴口罩、勤洗手、保持社交隔離、網路視訊上課等，不僅減緩新冠病毒傳播，也防止RSV等各種呼吸道疾病發生。

但吳昌騰表示，絕大多數在冬季流行的呼吸道疾病並沒有消失，因為新冠肺炎的防疫措施，使得兒童的免疫系統在成長過程中錯過免疫力訓練，隨新冠疫情稍緩，各項防疫措施鬆綁，兒童的免疫債問題開始顯現。

吳昌騰說，RSV是肺炎病毒屬（Pneumovirus），因為它與呼吸道感染有關，能把感染的鄰近細胞融合起來，所以稱為呼吸道融合病毒。主要傳染途徑為接觸患者鼻黏膜或眼結膜的分泌物、吸入感染者含病毒的呼吸道飛沫；另外RSV在皮膚上保有傳染性的時間為20 分鐘；在衣服和紙巾上能維持20至30分鐘；在物體檯面可長達6小時，因此勤洗手和接觸防護是預防RSV傳播的重要方法。

吳昌騰表示，RSV很狡猾又比新冠病毒株更凶險，一旦感染會侵襲呼吸系統，會有發燒、咳嗽、食慾不佳、活動力下降、呼吸急促困難、呼吸衰竭及呼吸暫停等，主要致病機制為呼吸道阻塞、細支氣管平滑肌痙攣及隨後的氣道超敏反應，而氣道超敏反應與後期出現的反覆喘鳴和哮喘密切相關。

吳昌騰說，目前沒有有效的RSV疫苗，獲得免疫保護的途徑主要為自然感染的被動免疫，RSV病毒分為A、B 兩種亞型，因此孩子感染1次，仍有機率再感染第2次，原因在於RSV兩種亞型之間的抗體缺乏交叉保護性，孩子2次感染可能是不同型的病毒，再加上感染後即使產生抗體，也無法有完全保護作用，也可能再次感染同型病毒，而6個月以下嬰兒及高風險兒童感染RSV特別危險，家長要提高注意。