25歲吳姓男子9日將車輛違停林森北路，北市警特勤中隊巡邏員警覺得可疑，藉著上前請吳男移車，發現吳男隨身提包及車內共有20包K他命、17包毒咖啡，共計37包毒品，警方懷疑是附近酒店內運毒「小蜜蜂」，除了依毒品危害防制條例移送吳男，後續將向上溯源。

特勤中隊警網本月9日晚間近9時，在中山區執行複式巡邏勤務，巡經林森北路一帶，見吳男違規停車有礙交通，吳男欲取證件供警查證之際，員警見其提包內藏有許多裝有疑似毒品結晶之夾鏈袋，吳男顯得神色慌張及言詞閃爍不定，經對結晶顆粒實施檢驗後，驗出含有第3級毒品K他命陽性反應，當場依法扣押毒品並將吳男逮捕。

蔣方另於車內搜獲標誌天堂品牌之毒咖啡17包，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。警方呼籲，毒品不僅對吸毒者本身造成極大的傷害，還會誘發犯罪，破壞家庭、社會安定，影響甚鉅，大家要提高對新型毒品的認知和抵禦能力，增強識毒、防毒、拒毒意識，警方將秉持除惡務盡、鐵腕掃蕩毒品之決心。