國際貨幣基金（IMF）警告，根據最近幾月採購經理人調查結果指出，全球經濟前景甚至比上月預測更加黯淡。
它解釋為了對抗頑強通膨，全球央行不斷緊縮貨幣政策、中國經濟成長轉趨疲弱，以及受俄烏戰爭導致供應鏈持續受阻與糧食安全危機升高，都讓經濟前景惡化程度甚於上月預測。
然而就最近數月的採購經理人調查與多項經濟指標發現，在20國集團當中，多數國家經濟表現不振，當中又以歐洲情況最為悲觀。
國際貨幣基金（IMF）警告，根據最近幾月採購經理人調查結果指出，全球經濟前景甚至比上月預測更加黯淡。
它解釋為了對抗頑強通膨，全球央行不斷緊縮貨幣政策、中國經濟成長轉趨疲弱，以及受俄烏戰爭導致供應鏈持續受阻與糧食安全危機升高，都讓經濟前景惡化程度甚於上月預測。
然而就最近數月的採購經理人調查與多項經濟指標發現，在20國集團當中，多數國家經濟表現不振，當中又以歐洲情況最為悲觀。
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