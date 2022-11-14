卵巢癌死亡率高，有「婦女沉默殺手」之稱，由於卵巢癌不易被發現，當患者出現腫瘤壓迫導致下腹痛、嘔吐、易飽足感等，通常已經第三或第四期，醫師張志隆指出，有5種人容易得卵巢癌，包括有家族史、先天性基因突變、不曾生育等，都要提高警覺，在40歲後定期檢查。

馬偕醫院婦科癌症學科主任張志隆在YouTube頻道《健康2.0－名醫觀點》表示，卵巢癌患者通常要手術加上術後治療，只有少數標靶藥物證實對卵巢癌有效，雖然初次治療病情就能獲得控制，但有70至80%的人有機會復發，且間隔越來越短，甚至產生抗藥性。

張志隆指出，卵巢癌真正形成原因仍不明，但有5種人比一般人容易罹患卵巢癌，首先是有卵巢癌家族史的人，例如媽媽、姊妹或其他直系親屬若罹患卵巢癌，自身須多加留意。第二，先天性基因突變，最常見的是BRCA1、BRCA2，有這兩種基因的女性具有一定比例會罹患卵巢癌。

張志隆說，第三是有子宮內膜異位症，研究發現有部分子宮內膜異位症與特定卵巢癌有相關性。第四，不曾生育的女性，由於從來沒有生育過，卵巢沒有休息、持續排卵而提升罹癌機率。最後是初經早或停經晚，因為月經週期持續排卵，是卵巢癌好發族群之一。

張志隆表示，卵巢癌沒有很好的預防方式，不過建議5類高危險族40歲後定期接受超音波檢查及腫瘤指數篩檢。一般外科醫師江坤俊補充，通常是腫瘤大到一定程度才會有症狀，像是下腹疼痛、噁心嘔吐伴隨便祕腹瀉、很快有飽足感、頻尿、排便習慣改變、經期異常，很多是類似腸胃道的症狀，且卵巢癌的第一、二期5年存活率不低，大家之所以害怕，是因為大部分在三、四期才會發現。