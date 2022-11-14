過去一個月，蔡英文總統和副總統賴清德等民進黨高層，每逢週末就率領部會首長大陣仗勤跑彰化。（黃秀芳提供／吳建輝彰化傳真）

九合一大選倒數兩週，媒體焦點都集中在北部幾個重點指標縣市，如台北市、桃園市和新竹市，至於中部選戰則呈現外弛內張的現象；根據藍營內部的評估，彰化選情看似有微微升溫跡象，但其實過去兩個月來，並沒有太大的變化，尋求連任的彰化縣長王惠美始終穩定領先對手。

過去一個月，蔡英文總統和副總統賴清德等民進黨高層，每逢週末就率領部會首長大陣仗勤跑彰化，為民進黨籍縣長候選人黃秀芳站台加持，還一度爆出蔡英文「超大讀稿機」的爭議。

年底選戰整體氣氛冷，也缺乏2014年柯文哲及2018年韓國瑜這樣超級選將的外溢效應，熟悉藍營選情的人士指出，「特別是中南部，幾乎就是關起門來打內戰。」

根據藍營內部民調顯示，王惠美一直穩定領先對手黃秀芳，九月底王惠美的民調支持度已大幅領先對手黃秀芳，王惠美10月22日競選總部成立大會湧入近萬人，提振士氣，十月底民調結果更顯示，黃秀芳支持度始終在原地踏步，雙方差距再擴大。

此外，根據《網路溫度計》14日中午的數據顯示，王惠美最新預測當選機率為57.5％，黃秀芳僅為42.5％；過去民進黨選將一向在網路聲量佔有絕對優勢，但黃秀芳僅在「社群溫度」與王惠美打平；而在「粉絲溫度」、「民意溫度」兩大領域，黃秀芳目前落後仍有相當的差距。

因此，雙方預測當選機率也有進一步拉開的趨勢。未來事件交易所的網路預測也呈現同樣現象，目前預測王惠美當選的成交價格為72，預測黃秀芳當選的成交價格僅27。

藍營人士分析，「未來事件交易所的成交價格，其實就是網友對於選情的看好度。」但他強調，「王惠美陣營絕對不能大意，彰化原本藍綠結構就是五五波，民調結果只能說明，過去兩個月來，彰化選情沒有太大的變化。」

他指出，綠營在彰化絕對有40％基本盤的實力，王惠美之所以民調大幅領先，網路聲量及網友預測當選機率，也維持相當的優勢，除了高達75％施政滿意度做為底氣外，主因仍是民進黨中央執政不力，讓黃秀芳的聲勢無法提升，「雙方支持者的投票率會是最後勝負的關鍵，支持度再高都沒用，投進票匭的才是最後的得票數」。