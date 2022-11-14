俄羅斯與烏克蘭激戰將近一年，至今仍沒有休戰跡象，歐美國家也持續對俄羅斯採取的經濟制裁行動，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）也說，就算俄烏談和，美國對俄羅斯實施的部分制裁仍有可能繼續實施，但調整部分內容或方向或許行得通的。

路透社引述華爾街日報報導，葉倫就制裁俄羅斯的議題發看法，她認為，俄羅斯與烏克蘭之間任何的和平協議，都會讓美國及其盟國就經濟制裁俄羅斯的細節進行審查，但我們可能會認為，應該保留部分制裁措施。

言下之意代表，就算俄烏戰爭結束，美國對俄羅斯的制裁仍有機率持續，但確切的做法還有待觀察，葉倫目前正在印尼峇里島，出席G20全球二十大工業國高峰會。

俄烏戰爭在2月底爆發後，美國馬上宣布禁運俄羅斯能源，隨後針對太空技術、電腦和科技企業進行制裁，許多跨國企業也宣布撤離俄羅斯業務，形成孤立俄羅斯的狀況。

不僅如此，美國也針對普丁、普丁親信及軍隊高層進行制裁，凍結大量戰爭核心人物的國外資產，限制他們在國外的經濟能力與行動。