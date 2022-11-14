由中國人民銀行和大陸銀保監會聯合發佈的《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》13日引發強烈關注。從內容看共16項措施，包含保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務、積極配合做好受困房地產企業風險處置等3個方面。具體辦法例如提出對國有、民營等各類房地產企業一視同仁，支持開發貸款、信託貸款等存量融資合理展期等，被解讀為政策力道空前。

而該《通知》也刺激今（14）日大陸A股開盤後，房地產板塊漲幅居前，盤中已有包含粵泰股份、金地集團、三湘印象、天地源漲停。而港股內的房市板塊也強勢大漲，碧桂園、龍湖集團一度漲超50％，另外雅居樂集團也漲超過40％。

同時大陸地產債也大幅上漲，包含「20金地01」漲逾18％、「20世茂G1」漲近18％、「19碧地02」漲超過14％、「G17龍湖3」漲近11％、「20金科03」漲超過8％。