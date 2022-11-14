桃園市公共工程成為選戰話題，前內政部長李鴻源日前指「桃園是5家顧問公司、5家營造商包全市工程」，桃園市長鄭文燦今天再度駁斥，他說，李鴻源擔任過部長，不應該砸掉自己的招牌，不會要求他道歉，這樣的說法只呈現出自己的格調。

鄭文燦強調，桃園依照政府採購法的規定，10幾家的顧問公司、數百家的營造廠，都用開放公正的方式來產生最好的廠商，在8年當中得到的公共工程委員會的金質獎、金安獎30幾件，跟各都來比桃園始終名列前茅，像今年的全球卓越建設獎，台灣的代表團一共得了11項獎項，桃園市政府獨得4項，包括大有梯田生態公園、橫山書法藝術館都得到金獎。

他說，桃園市在各種公共工程上的廠商超過好幾百家，被李鴻源說成只有5家，這實在太荒謬，這樣的選舉抹黑對很多工程人員不公平，工程人員在第一線兢兢業業、守法盡責，相信口水會過去建設會留下來，抹黑也會結束，人民的幸福會繼續下來。