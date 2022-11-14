PC/NB市況不佳，美系外資最新報告看壞奇鋐(3017)前景，不僅下調奇鋐2023年及2024年的每股盈餘預估，亦將奇鋐目標價下調約12%至115元，奇鋐今天盤中股價逆勢下跌逾5%。

奇鋐整合機殼、散熱器及風扇，提供客戶整機系統散熱有成，今年前3季業績表現不俗，前3季稅後盈餘為30.81億元，年增40.7%，每股盈餘為8.72元，累計前10月合併營收為463.09億元，年增18.28%。

儘管奇鋐前3季財報表現不錯，美系外資最新報告卻看壞奇鋐前景，美系外資指出，我們看到PC/NB產業惡化，奇鋐已下修第4季營運前景，為反映PC出貨較原先預估趨緩，且需求疲軟亦對毛利率造成壓力，我們下修奇鋐2023年及2024年每股盈餘預估，降幅8%及7%，給予奇鋐「觀望」評等，目標價則由130元降至115元，致使奇鋐今天盤中股價逆勢下跌逾5%。