藝人馬國畢過去曾因簽賭美國職棒而欠債千萬，當時的他不僅因此與妻子離婚，還為償還債務努力開計程車、經營直播賣貨，直到近幾年他才開始復出接演電視劇，近期更在八點檔連續劇《市井豪門》中飾演渣男「楊坤火」而再度獲得矚目。只是沒想到他疑似演太好，到市場拍戲時，竟遭婆媽莫名賞了一巴掌，讓所有人相當錯愕。

馬國畢在八點檔連戲劇《市井豪門》中，飾演五金行老闆「楊坤火」，但在劇中他除了要辱罵老婆小甜甜，還會將小三波波蓁及私生女帶回家，惡劣行徑簡直渣到最高點，連他自己都開始討厭楊坤火這個角色。但沒想到劇情安排，竟讓他前往市場拍戲時，遭到陌生的阿姨一巴掌打過來，馬國畢當下腦袋一片空白，之後才想到「是整人節目嗎」，但後來看到工作人員衝上來關心，才發現那位阿姨是真的生氣，一問之下才知道阿姨是太入戲，因看不慣楊坤火搞外遇還回家欺負老婆才會想要替劇中的小甜甜出氣。

只不過，阿姨當下激烈的情緒反應也嚇壞馬國畢及所有工作人員，導演事後只能安慰他，代表他演得很好，觀眾才會入戲。而天性樂觀的馬國畢，也只能無奈表示「首次拍戲拍到被路人賞巴掌，也算是另一種成就解鎖。」另外，馬國畢還透露，雖然在市場被阿姨賞了一巴掌，但街上仍遇到許多親切的民眾要求合影，或是關心他有沒有吃飯，讓他心中充滿感激。