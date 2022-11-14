選情穩了？陳其邁猛跑外縣市輔選 柯志恩狠酸送他林佳龍「這句話」

高雄市長陳其邁力拚連任，同時化身綠營最強母雞，昨幫高雄黨籍議員拜票後，接著趕赴南投、桃園等外縣市輔選。媒體詢問這是否代表陳其邁覺得自己選情穩了？國民黨高雄市長候選人柯志恩今（14）日再嗆，要用新北市長候選人林佳龍對侯市長說「是不是不在乎新北市民感受」，這句話奉送給陳其邁。

陳其邁昨天一日北中南行程滿檔，一早合體高雄黨籍議員拜票，下午趕赴南投草屯替民進黨縣長候選人蔡培慧輔選，晚間又到桃園陪民進黨桃園市長候選人鄭運鵬車掃。有媒體指陳其邁高人氣外溢到其他縣市。對此，柯志恩昨酸，「他（陳其邁）為什麼會是綠營最強母雞？我感受不出來」。

今有媒體再追問柯志恩，陳其邁頻到外縣市輔選，是否代表他選情穩了？柯志恩直說，她記得當初新北市長侯友宜來幫自己站台及幫其他縣市輔選時，林佳龍好像也特別酸侯市長「跑到外縣市去，是不是不在乎新北市民的感受」，這句話同樣奉送給陳其邁，而且不是柯志恩講的，是林佳龍講的。