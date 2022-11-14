司法院祕書長林輝煌今天到立法院司法法制委員會報告立法計畫並備詢。國民黨立委曾銘宗批憲法法庭判決離人民太遠，讓林輝煌突然激動反駁，在野黨說偏袒執政黨，執政黨也說同婚釋憲讓他們快倒掉、通姦除罪化也讓他們招架不住，「官司有輸有贏，說不清啦！」

民進黨向來把同婚等進步議題拿來當作選舉號召的招牌。林輝煌今天備詢時卻意外透露出民進黨立委向司法院抱怨過同婚釋憲讓他們快倒掉，通姦除罪化也招架不住。

曾銘宗質詢時批評民眾對法官信任度低迷，並批判憲法法庭、行政法院判決距離人民太遠，像是政府沒收水利會財產，這樣也能判合憲，對判決結果雖然尊重，但離外界期待太遠。

林輝煌突然激動一吐苦水，行政法院官司本來就有輸有贏，執政黨也會來抱怨行政法院判決，說他們一直輸。至於憲法法庭，執政黨也說同婚釋憲讓他們快倒掉，通姦除罪化也讓他們快招架不住，執政黨跟在野黨都說司法有偏袒，「官司本來就有輸有贏，說不通啦！行政法院判決跟憲法法庭判決，都理由充足，賣安內！（別這樣）」

對於曾銘宗所指法官信任度，林輝煌說，該份民調是調查治安滿意度，順便問對法官看法，「要法官跟警察一樣去拿槍保護人民，法官是比不上他們，本來就會偏低。」

林輝煌接著說，根據中華民國群我倫理促進會跟遠見雜誌民調，法官信任度2017年32.8％， 2019年39.6％，2021年43.1％，「節節上升欸，這有在壞嗎？表示我們有在進步。」

林輝煌也提出司法院自己委託公正民調公司所做民調，法官信任度2019年44.6％，2020年 53.9％，2021年54.7％，2022年更高達58.8％，節節進步，而且幅度很大。

曾銘宗質疑，這樣的信任度你滿意嗎？林輝煌說，不敢說滿意還有努力空間，但是還不錯，這樣的成績還不錯，跟歐洲國家比起來不算差。曾追問，「所以是滿意？」林輝煌說，「多少有點滿意吧！」但當然還是要繼續努力，好還要更好。