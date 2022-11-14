高虹安住院挨轟濫用醫療資源！柯文哲酸薛瑞元婦產科醫師 今認失言再嗆「這段話」

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前住院，衛福部長薛瑞元說若不符合住院條件而住院，有濫用醫療資源的嫌疑，台北市長柯文哲諷刺薛瑞元是婦產科，要相信急重症科的判斷。台大婦產科醫師施景中表示，柯文哲示範了「如何一句話惹惱所有婦產科醫師」，對此柯文哲今日坦承失言，不過也回酸薛瑞元「不是婦產科問題，他根本沒當醫生很久了。」

薛瑞元日前受訪表示每天回應這些「虹衛兵」的話語，搞得他身心俱疲，改天他也會找時間去請教柯文哲，所謂的重症醫師，「讓他來決定我是否應該要住院打點滴」。

柯文哲今上午召開尼莎颱風災損檢討記者會，會後受訪被問及與薛瑞元交鋒，柯文哲表示，自己瞭解高虹安住院之前兩三天的狀況，那天早上就有說高不要去立法院質詢，只睡一小時何必去，但高虹安是一個好學生，凡事都要求完美，該她質詢她一定要去。

柯還原看診狀況，強調自己質詢之後有見過高虹安，作為醫生有做過理學檢查，高虹安明顯看起來「烏暗眩」（台語眩暈、眼前發黑）。

柯強調，作為醫生對自己的醫術有自信，「我認為我在醫學上是專家，我是醫生角度去看他，不是以政治人物角度，怎麼樣能最快恢復回歸正軌，薛瑞元是從抹黑角度去看他， 是攻擊的角度，這兩個不太一樣。」

而至於薛瑞元說自己也頭暈目眩，柯文哲則表示，如果薛願意來給自己看病也沒問題，「不管阿扁（前總統陳水扁）、連勝文我都看，雖然我現在沒有開診，以朋友立場幫你看一看可以，沒有實際看過病人也不會開診斷證明。」