上周五美股主要指數再度收高，科技股和晶片股雲集的那斯達克指數與費城半導體指數表現尤為強勁，且反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數亦再度大漲6.6%，加上中國放寬嚴格的防疫規定帶動人民幣大漲，周一香港恆生指數一開盤即飆漲近4%，惟目前漲幅收斂，報漲2.1%，為17688.84點。國企股(H股)目前漲2.2%，為5995.66點。

恆生科技股指數上漲近3%，成分股漲多跌少，攜程集團跌5.62%，跌幅最大；明源雲漲13.94%，表現最佳。

大陸地產物管股持續飆漲，碧桂園股債同步急升，目前股價大漲50%，碧桂園服務漲30.5%，龍湖漲24%，中海外漲10.6%，潤地漲12%，旭輝漲19.4%。人行與中國銀保監會再度出手，一舉頒布16項提振房市的措施。

比亞迪再遭巴菲特旗下波克夏·海瑟威控股公司（Berkshire Hathaway）減持，目前股價小跌0.2%，表現相對疲弱。

火幣科技重挫15.3%，稍早前一度跌21.4%，該公司宣布旗下全資持有子公司Hbit Limited可能無法從上周五聲請破產的加密貨幣交易所FTX提領價值1810萬美元的數位資產，其中約1320萬美元是客戶資產，約490萬美元為Hbit Limited自有資產。