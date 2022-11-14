半導體製造設備商艾司摩爾(ASML)執行長溫寧克(Peter Wennink)在上周末告知投資人，即使中國的晶片製造商無法在當前的水準上擴充產能，艾司摩爾也不會下調2030年的業績目標。

艾司摩爾在2021年，其中國的銷售占公司總銷售約16%左右；但是該荷蘭公司被禁止對中國銷售最先進的設備，因為這些設備被視為具有軍用的「雙重使用」技術。

執行長在與投資人會面時表示：「如果地緣政治局勢如此緊張，例如來說，如果中國被絕對地排除於成長之外，但是需求是存在的，晶圓廠將建在其它地方。可能會出現暫時性的小問題，但是這些晶片最終還是需要被製造」。

「所以它不會給2030年的局面帶來太多變化」。

艾司摩爾在上周四上調了2025年和2030年的長期財測目標，預計未來十年，其產品的需求將保持強勁。該公司預計，2030年的銷售額將從2021年的186億歐元，增至440億至600億歐元區間。