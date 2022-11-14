高雄日前下午80歲陳姓老婦人騎車時，突然將車停在路邊，並且逢人就問「有沒有看見她的女兒？｣，被問的民眾聽聞一頭霧水，於是報警求助，警方將陳婦載回派出所了解，得知其女兒在台北工作，於是致電聯繫，陳婦女兒透露母親患有失智，又在年輕時同一地點弄丟過她，才會發生這場烏龍，隨後女兒南下高雄將陳婦接回，結束這場驚魂記。

11日下午5時許，陳婦騎車行經三民區建工路口，當時正值放學時間，有許多高科大、雄工的學生走出校門，陳婦見狀突然將車停在路邊，並很著急地向眼前的路人、學生們問「有沒有看見她的女兒？｣，學生們聽聞都感到一頭霧水，於是撥打電話報警求助。

三民二分局鼎山派出所獲報，立即派遣附近巡邏員警到場協助，陳婦見員警到來，立刻聲淚俱下向員警求助，嘴上不停說著「女兒不見了！拜託員警幫忙｣，員警先向陳婦詢問基本問題時，發現陳婦無法正確應答，只好將她載到派出所了解。

老婦到派出所時，還持續叨唸著小孩不見，且不時掩面啜泣，員警隨即安慰陳婦，陳婦心情才逐漸平靜，員警得知陳婦提供的姓名等基本資料，再透過警用電腦查詢，發現她46歲女兒竟在台北生活工作，於是員警立即撥打電話與陳婦女兒連絡。

陳婦女兒聽聞此事後，無奈向員警表示，因陳婦患有失智症，她年輕時曾在同一路口不小心將自己弄丟，所幸被鄰居找回，此事在陳婦心中揮之不去，又見那麼多年輕的學生下課，疑似觸景生情，才會發生這場烏龍。

隨後晚間７時許，陳婦女兒搭高鐵南下至派出所接回母親，並稱陳婦近期與弟弟同住，因弟弟忙於工作，疏忽照料陳婦，導致陳婦症狀日益嚴重，最後她將陳婦載回家中照顧，離開時還不忘頻頻感謝警方的及時幫忙，才能順利結束這場驚魂記。