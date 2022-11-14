再過一個半月就要進入2023年了，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專指出，獅子座、雙子座、巨蟹座、射手座在年底前桃花運非常順暢，不妨主動去認識異性朋友，並適時地凸顯自己的優點，就有機會可以跟心儀的對象在一起。

▍第四名：獅子座

獅子座在年底前可以享受美妙的感情日子，伴侶會把你們放在第一順位，加上價值觀丶理念很像，能夠共同擬訂未來的計畫，關係自然更穩定，單身的獅子座，會邂逅一位年紀比較大的理想型，他們的成熟體貼會讓你安全感十足，所以年底前若有朋友張羅相親丶聯誼聚會，別猶豫去就是了。

▍第三名：雙子座

11月7日立冬後金星會慢慢靠近夫妻宮位，讓雙子座的桃花朵朵開，且正緣降臨的機會特別大，如果在11月底閃婚也不意外，此時單身者最有力，連上班路上都有人搭訕，要電話，送飲料點心更是樣樣來。雙子座會明顯感到自己人氣上漲，有些條件很不錯的對象都對雙子座有好感，想脫單的人別錯過年底前的好機會，有對象的人可以與另一半規劃人生下半場，這時感情已經有一定的基礎，此時論及婚嫁，就是絕佳時刻。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹座在11月7日立冬後的愛情運主要來自自身的魅力，目前愛情金星正在巨蟹的愛情宮位，這對單身的人丶暗戀曖昧者或想複合的人都是非常有利的，在生活丶事業或專長領域上發揮自如，這份自信在人群中特別耀眼，不只會桃花滿滿，更會令追求者增加不少危機感；而有伴侶的人，可在這期間多挖掘彼此的共同興趣、兩人合力完成某一件事，這會使感情增溫，彼此的信念更加穩固。

▍第一名：射手座

11月7日射手座的愛情運有太陽與金星入命宮加持，讓過去的努力得到美滿收穫，單身的人有機會遇上條件不錯的對象，可能以往沒什麼接觸機會，但近期會有機會長時間相處丶碰面，可要好好把握；有伴侶的人則會和另一半感情持續升溫，尤其是準備懷孕的射手座，在11月中大有機會獲得驚喜好孕，可以好好期待。