大陸格鬥女將張偉麗13日在UFC 281的主賽擊敗衛冕者艾斯帕札（Carla Esparza），再次摘下女子草量級冠軍！張偉麗賽後霸氣表示「I’ve come back!」接著她說：「我想給支持我的朋友，全世界的粉絲、我的家人和朋友們說聲謝謝。」艾斯帕札是UFC初代女子草量級冠軍，她在第2回合遭到背後絞頸而投降。

賽場在美國紐約著名的麥迪遜廣場花園，張偉麗說：「我感受到了美國的特別熱情，我之前拿到金腰帶，我是中國的偉麗，現在我來到紐約拿到金腰帶，意義完全不同，我覺得我是世界的偉麗。」

張偉麗崛起於2019年，她當時以42秒KO拳王安卓拉德（Jessica Andrade）成為聯盟第5任草量級冠軍，賽後留下豪語「我來自中國，記住我。」隔年張偉麗在衛冕戰艱辛戰勝波蘭女將耶德列奇柯（Joanna Jedrzejczyk），該役被譽為「UFC史上最偉大的女子冠軍戰」。統治603天之後，張偉麗去年11月遭到另一位前冠軍娜瑪尤納斯（Rose Namajunas）擊敗兩次而失去冠軍腰帶（4月冠軍戰、11月重賽皆敗）。

娜瑪尤納斯等不到張偉麗復仇，就被東山再起的艾斯帕札打敗，艾斯帕札相隔7年摘冠也創下紀錄，但是首場衛冕戰就不敵張偉麗。身為地主的艾斯帕札被看衰，張偉麗是4賠1的大熱門（下注400元只能贏100元）。艾斯帕札的攻擊對張偉麗毫無作用，張偉麗賽後說：「我有太多方法可以解決她。」此戰讓張偉麗成為UFC第3位兩度摘冠的女將。