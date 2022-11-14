熱騰騰的火鍋及湯品最能溫暖味覺與心靈，天成集團旗下台北花園大酒店看好消費者愛吃鍋物及搶攻時令嗑鍋商機，祭出「冬暖鍋物季｣，集結多國風味，自助餐檯無限供應，加入Cosmos CLUB APP會員，週一至周四兩人同行自助晚餐享優惠價每人600元，精選火鍋湯底包括：義式番茄湯、日式昆布湯及泰式酸辣湯，依喜好搭配上肉品、海鮮及火鍋料等，滿足饕客大啖火鍋的口腹之欲。

台北花園大酒店饗聚廚房匯集多國特色自助百匯，豐富餐點種類，包括經典冷盤、現煮熟食、幸福甜點…等，為提供多元服務，另有每日限量私房創意料理、DIY料理區、哈根達斯冰淇淋及各式啤酒暢飲，帶領饕客味蕾遨遊世界。

限定優惠「多暖鍋物季」，秉持著美味升級不加價，餐檯無限品嘗到主廚獨家煉製的特色火鍋湯底及溫潤冬季湯品，包括義式番茄湯，以道地義式蔬菜湯作法熬煮，洋蔥、胡蘿蔔、芹菜、蒜頭…等食材與白酒拌炒，並加入大骨湯，再與番茄及義式辛香料慢火燉煮1小時，微酸的番茄香氣融合法式菁華，馥郁迷人異國風情讓人難以忘懷。

台北花園大酒店另提供泰式酸辣湯，以蝦殼烤香加入蔬菜熬製成蝦湯為底，再將蒜頭爆香加入鮮蝦、蝦湯、魚露、南薑、香茅、檸檬葉…等及道地泰國酸辣湯醬熬煮，成就出色澤亮麗、食之味美的湯品，香氣濃烈、微辣帶酸，淡淡辛香餘韻留於唇齒。

日式昆布湯則是以嚴選日本進口高品質昆布，沾以清酒擦拭，去除表面雜質。取豬大骨、蔬菜、洋蔥及蘋果熬煮多時成高湯，再放入昆布與柴魚，以微火熬煮2小時，清爽零負擔的湯底，無過多添加物，最能品味出食物的鮮甜味。再依序搭配上肉品、蔬菜及火鍋料等，現點現煮，特製湯底與嚴選食材勾勒出鍋物的豐富層次，嚐後令人全身暖呼，在冬天為饕客注入熱情動力。

冬季食補限定暖湯，食客則可選擇像是藥燉排骨，將當歸、桂枝、枸杞、黃耆…等中藥材慢火熬煮多時，再加入特選豬小排一同燉煮，入口香醇回甘，軟嫩帶骨小排散發出中藥材的順口與甘甜，暖心暖胃。羊肉爐則是選用紐西蘭小羔羊，以麻油、薑片、米酒拌炒去腥，再與高湯、甘草、當歸、黃耆、桂皮..等滋補中藥材慢燉多時，肉質扎實彈牙，湯頭溫潤甘甜，濃郁順口且饒富辛香，為暖冬溫補一大享受。