民眾黨新竹市長候選人高虹安涉助理費爭議不斷，今再被週刊爆料，連助理本薪也低薪高報，高報的薪資差額、每月加班費疑似上繳作為辦公室公積金，對此台北市長柯文哲今受訪表示，高虹安競選過程會變台灣的教科書，沒有人打成這樣子，並譴責民進黨，「打到過頭會引起台灣人反感。」

柯文哲今上午召開尼莎颱風災損檢討記者會，會後受訪被問及高虹安助理費爭議再擴大，柯表示，自己一直覺得高虹安競選過程會變台灣的教科書，沒有人打成這樣子，每打一個，高虹安就提出證明替自己辯白，然後就換一個議題再打。

柯強調，從辛辛那提的大學論文到高虹安補習才上台大；北一女旗隊是造假等等，今天要指控人家要先拿出證據，「你今天在馬路上撿一張紙說柯文哲貪污，我需要為自己的清白辯護嗎？」

柯表示，這個事件到現在為止，打到過頭會引起台灣人反感，要指控別人就拿出證據去檢調報案；柯舉例，像北市議員徐巧芯告綠營側翼，就直接去警察局報案。

柯也替高虹安大吐苦水，強調高有跟他抱怨，這場選舉到現在為止，高每天根本沒辦法跟市民講政見或政策說明，每天都在花時間證明自己清白。

至於高虹安被揭露團隊製作的「0-6歲國家幫忙養」影片是合成，郭台銘雖在臉書表達已經電話授權高虹安合成，不過卻未明確表態支持高虹安，被外界說是「挺一半」，柯文哲表示，「郭董做事一定有他的分寸，高虹安影片有拿到授權，用術語來講，他已經拿到原廠授權書，外面要怎麼解讀是外面的問題。」