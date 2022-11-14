民進黨台北市長候選人陳時中。（姚志平攝）

國民黨台北市長候選人蔣萬安競辦發言人黃子哲、北市議員游淑慧今天舉行「敲中大會」記者會，盤點民進黨台北市長候選人陳時中10大「驚句」，黃子哲直言，陳時中的胡言亂語已經不亞於台北市長柯文哲，更形容陳是「溫和版的柯文哲」。

黃子哲先是指出，陳時中驚句太多，今天只能挑出10句，但陳的驚句有三特色，見笑轉生氣（惱羞成怒）、推諉卸責、囂張跋扈。

黃子哲點出，第1句是「再問100遍還是沒有3＋11紀錄」，陳時中過去面對質詢時稱沒有紀錄，還爆氣嗆「我就承認我講錯了，難道講錯一句話不行嗎？」3＋11造成台灣疫情破口，陳時中拿不出紀錄，比立委還大聲，做錯難道不需要謙卑嗎？態度令人無法接受。

黃子哲說，第2句則是在疫情期間逐步鬆綁八大行業，被問到是否有店家故意假扮人員躲避稽查，陳時中說「警察用聞的就知道」。黃批評，還在開性別議題玩笑，到底怎麼用聞的辨別，竟然用輕挑、無厘頭的方式表達嚴肅的事情。

黃子哲說，第3句為高端疫苗不被國際認可爭議，陳時中竟回應「不然要怎樣」，讓他拿高端證明到再被趕回來嗎？打高端民眾後來最多要打到7劑，「高端戰士」變「低端國民」，但陳時中至今然輕描淡寫，高傲、不願意負責。

第4句驚句為「要怪就怪病毒」。黃子哲炮轟，疫情政策亂七八糟，陳時中都沒有責任嗎？都怪病毒那要防指揮官做什麼？按照陳時中邏輯，酒駕怪酒精就好，詐騙就怪電話就好，陳時中推諉卸責令人無法解受。

「我的人生座右銘就是盡責。」面對第5句驚句，黃子哲直呼「笑死！」如果陳時中真的盡責，現在應該繼續擔任指揮官，好好把過去錯誤改正、把疫情控制下去，而不是落跑參選台北市長，陳時中竟說座右銘是盡責，簡直是天大的諷刺。

游淑慧接力開炮，表示這2年一路檢驗陳時中，一路荒腔走板。她公布第6句，陳時中要辭職時稱「政務官是自由業」，她質疑，陳時中的意思是自己三不管嗎？是直屬蔡英文，不是直屬中華民國政府？否則怎麼會認為是自由業？

第7句為「公文保存越久越能保存真相」，游淑慧強調，「真相只有公布才能保存」，只有公布讓全民知道，真相才不會被淹沒、竄改，經過30年公文密件保存，怎麼知道不會被竄改？並呼籲衛福部不要再當陳時中的競選總部。

而面對日本不認可高端，陳時中爆出第8句驚句，「打疫苗不是為了出國」。游淑慧指出，很多打高端的年輕人拳頭都硬了，「是啊，打疫苗不是為了出國，但是我們不知道打了高端以後，出國會增加成本」，高端不被世界認可，陳時中、衛福部不斷幫忙解套，是高端的業務員嗎？

第9句為「打高端爽的人很多」。游淑慧呼籲衛福部做問卷調查，打高端到底爽不爽，陳時中講出這種話，蔡英文總統還哈哈大笑。陳時中要求別人打三劑，自己為什麼只打1劑？用人民納稅錢去補助高端研發，高端股票炒起來，高端銷毀以後，錢還是要照付，到底誰爽到了？全民都不爽。

最後，陳時中說「我是全世界最想把採購疫苗過程公諸於世的人」，游淑慧笑稱，陳時中一說這句話，另一位市長候選人黃珊珊都忍不住轉過去看陳時中6秒，黃珊珊心裡應該是圈圈叉叉。她直言，陳時中為什麼要光說不練，商業合約最多要求保密價格，採購過程可以公開，為什麼訂了貨以後，國際疫苗都不來，最後只能等到高端，喊話把採購過程公文公開。

游淑慧指出，從10大驚句，陳時中過去、現在都一再的檢驗，陳時中抨擊國民黨煽動仇恨，說自己沒有仇恨，為什麼在辯論會提流麻溝十五號及蔣家後代，就是不懷好意，司馬昭之心，路人皆知，民進黨立委、焦糖平時在散播的是什麼言論？她痛斥最會製造對立的就是陳時中跟側翼、民進黨。

黃子哲批評，陳時中的胡言亂語已經不亞於柯文哲，某種程度就是「溫和版的柯文哲」、「鎮定版的柯文哲」，2個人都有異曲同工之妙，驚句只有10句對不起大家，大家可上網找到非常多驚句，更斷言陳時中選前應該還是驚句不斷。