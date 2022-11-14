西拉雅族人因無法登記為平地原住民身分而提告原民會，憲法法庭在今年10月28日判決現行《原住民身分法》第2條違憲，應於3年內完成修法或另定特別法。原民會表示，未來將研擬平埔族可在身分證上註記為原住民族，不會影響現有原住民族的參政權益。

原民會先前指出，針對保障西拉雅族取得身分認同，無論是修法或訂立特別法都需要徵詢各界意見，而估計大約有98萬人因本次釋憲取得原住民的身分。

立法院內政委員會今(14)日審查2023年中央政府總預算案關於原住民族委員會、原住民族文化發展中心部分。

國民黨立委李德維質詢指出，目前平地和山地原住民加起來約58萬人，這98萬平埔族比現在法定的原住民族人數多了將近1倍，原民會是否會將平埔族納入平地原住民？而納入後對現行原住民族立委席次等參政權是否有修正？

原民員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod答詢回應，根據大法官判決，除了現行平地和山地原住民，其他南島民族認定應該要修法或訂定特別法，對現行參政權不會影響，這些會在3年內完成，認定方式則尊重立法機關和行政機關的規範。

夷將指出，目前的原住民16族在戶籍謄本與戶口名簿上都有註記，之後的修法或訂特別法，擬針對平埔族在身分證上採註記的方式，以此成為除了山地和平地原住民外的第3族群，不過自我認同是個人的意見表達，這需要尊重個人意願。