侯友宜與林佳龍今天進行辯論式政見發表會，侯友宜表示每個人都是可敬的對手，都會給予尊重。（圖／新北市選委會提供）

今天上午新北市長候選人政見發表會結束後，新北市長侯友宜接受聯訪，被問及對於自己今天的表現如何？替自己打幾分？侯友宜表示，今天全力把新北市這幾年的重點以及2030願景向新北市民報告，自己則是盡本分努力把每件事情做好，至於別人有什麼樣的看法都會給予尊重。

侯友宜表示，新北市財源沒有那麼好，所以要用愛跟關懷串起社會愛心的力量，協助新北市照顧更多弱勢族群，不遺忘每一個人，這也是他當新北市長的責任，希望選舉的過程是健康快樂的，能帶給城市未來與希望，就要用現有的資源，大家團結合作面對困境，只要有心就有力，就可以讓新北市更好。

侯友宜強調，努力把每件事情做好事自己的本分，至於別人給他什麼樣的看法都會給予尊重，今天的重點在於向市民報告這幾年新北市的重點以及2030的願景，所以期待2030的新願景，不但軌道建設一條一條把它做好以外，整體開發加上公園綠地、產業佈局、技術環境、還有觀光休閒都能做到位。

至於在政見會上，林佳龍對市政論述較少，著重於攻擊現有市政，是否是對市政不夠熟悉？侯友宜回應，他尊重每個候選人的想法，不管瞭不瞭解新北，或是選擇用另一種方式闡述，都會給予尊重，畢竟每個人都是可敬的對手。

侯友宜說，不管之前的過程紛紛擾擾如何，既然選擇新北，就要了解新北、愛上新北，跟新北市民黏在一起，應該多多對新北的大小事好好認識，好好面對未來的2030，讓新北變成怎麼樣的優質環境才是我們應該做的事情。