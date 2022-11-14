大陸優化防疫措施，加上官方再度發文出手救樓市，帶動A股14日開高，上證指數重回3,100點關口。

上證指數開盤報3,100點，升13點或0.44％；截至10點30分，報3,100.97點，升13.68點或0.44％。

深成指開盤報11,177點，升37點或0.33％；現報11,181.65點，升41.88點或0.38％。

滬深300指數開盤報3,818點，升29點或0.78％；現報3,815.65點，升27.21點，漲幅0.72％。

創業板指數開盤報2406點，升1點或0.06％；現報2,388.57點，跌16.75點，跌幅0.7％。

中國人民銀行與銀保監會再度出手，向大陸金融機構頒布一共16項措施救樓市，包括讓房企未來半年內到期的貸款可多展期一年等。消息提振房地產、水泥股升逾1％。

其他概念股普遍表現不俗，金融股漲逾近2％；煤炭、石油、化工、生物製藥、有色金屬、電力股表現平穩；鋼鐵股偏弱勢。