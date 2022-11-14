美國10月CPI（消費者物價指數）年增率明顯下滑至7.7％，美股10日報復性大漲，標普收盤飆漲5.54％，創2020年4月以來最佳表現，激勵11日台股收盤站上14,000點大關，觀察台股在利空中淬煉底部後，將較歐美股更有補漲空間。

日盛投信表示，美國10月通膨創今年1月來最低，且好於市場預期，加上聯準會（Fed）官員也釋出鴿派訊號，美元指數創逾十年來最大跌幅，市場推估12月升息幅度可能放緩，提供美股反攻動能，台股也將受到連動展開補漲。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，近期台股有在利空中淬煉出底部形成態勢，對照歐美股市大概率有補漲機會，隨著利空淡化及量能增溫，目前短期均線呈多頭排列，台股短線維持偏多氛圍，但因台股自波段低點彈升已逾千點，隨著指數站上季線，預期上檔調節壓力恐上升，其中具基本面族群仍有表現空間。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊認為，短線影響台股走勢較大變數仍聚焦美國通膨數字及Fed後續升息步調。產業關注消費電子庫存去化問題尚未解決，焦點以先進製程的半導體代工、伺服器相關高速傳輸，汽車電子及蘋果供應鏈為主。傳產可留意金融、生技、一般消費通路、不鏽鋼、風電等。