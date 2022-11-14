上周五反映中概股表現的金龍中國指數急升6.6％，帶動港股14日早盤大幅開高近4％，不過之後漲勢有收窄。

恒指14日開高673點或3.9％，報17,999點；截至10點20分，報17,625.7點，漲300.04點，漲幅1.73％。

國企指數高開269點或4.6％，報6,137點；現報5,972.07點，漲104.76點，漲幅1.79％。

消息面上，中國人民銀行和中銀保監會最新下發金融支持房地產市場平穩健康發展的16條措施，包括支持開發貸款、信託貸款等融資，未來半年內到期可以允許超出原規定展期1年，以及支持各地合理確定當地個人房貸首付比例和貸款利率政策下限等，帶動大陸房地產股14日飆漲。

其中，時代中國現升32.1％，報1.11元；碧桂園升32.1％，報2.96元；雅居樂升31.7％，報2.99元；富力升29.73％，報1.92元；旭輝控股現升18.6％，報1.47元。