櫃買中心14日表示，近年來企業永續發展議題已成為國際間關注之焦點，為協助企業因應永續相關財務資訊報導之需求，櫃買中心將與證交所、期交所與集保公司，共同舉辦4場「推動我國採用國際財務報導準則宣導說明會」，就近期新發布之國際永續揭露準則草案及國際財務報導準則新修訂內容等進行宣導。

本次研討會訂於11月16日（台中長榮桂冠酒店）、11月24日（高雄漢來飯店）、12月6日（新竹芙洛麗大飯店）及12月14日（台北國際會議中心）舉行，邀集上市、上櫃、興櫃及公開發行公司等財務會計人員參加。

櫃買中心指出，本次宣導說明會除邀請金管會證期局代表就近期「證券發行人財務報告編製準則」修正條文及國際永續準則委員會（ISSB）永續揭露準則規劃方向進行宣導說明外，並由會計師事務所代表介紹已對外發布之國際永續揭露準則第S1號及第S2號草案內容，及解析國際財務報導準則第1號及第16號修正重點，期能協助企業瞭解永續相關財務資訊揭露對財務報表編製之影響，並解決實務交易之會計處理與適用疑義。

有關本次研討會之詳細議程及課程講義之下載等，請詳櫃買中心網站（網址https://www.tpex.org.tw/event/web/supervise_IFRS111/）。