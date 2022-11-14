老牌食品廠泰山（1218）貫徹ESG循環永續行動，積極推展回收寶特瓶再利用，宣布與紡織廠興采合作，擬將回收寶特瓶變身馬拉松跑衣。另外泰山員工的工作服，未來也打算導入循環再生衣，讓循環永續的概念深入員工日常。

泰山連續11年贊助彰化田中馬松拉賽，周末完美落幕。泰山除了出錢出力，為貫徹ESG循環永續行動，宣布與紡織廠興采合作，預告明年田中馬的跑衣，將用回收寶特瓶做為原料。

興采先前就利用環保科技咖啡紗布料技術，製作田中馬拉松的賽事跑衣，布料原料源自日常生活中的廢棄咖啡渣，經由專利技術添加至纖維，使衣服達到異味控制、抗UV以及快乾的效果。今年，興采鼓勵民眾將家中不再穿的100％聚酯纖維跑衣帶至活動會場，結合興采工廠端的產品邊角料，一起透過分解、重組、再製成全新的衣服，實現「紡織品到紡織品」永續循環。明年，則將與泰山合作，利用回收寶特瓶做為原料，製成循環再生衣。

泰山發言人雷松清表示，泰山廠內品管嚴格，一旦設備剔除不良品，都會立即進行內容物處理及包材回收。若以5瓶可做一件跑衣來計算，明年預計至少需要8萬支寶持瓶，因此鼓勵鄉親和跑友響應回收，不足的部份從工廠剔除的寶特瓶來補足，一起成就田中馬咖啡紗跑衣。

另外泰山員工的工作服，也打算導入類似的回收再生衣，讓循環永續的概念能深入員工的日常。

泰山董事長詹景超與興采董事長陳國欽一拍即合，利用各自擅長，讓回收寶特瓶物料再生，透過分解、重組、再生的過程，創造全新產品。下一步，泰山主管表示，衛福部目前已開放可透過個案審查方式，進行「從寶特瓶還原到寶特瓶」的r-PET（再生酯粒）申請，未來泰山也希望能有寶特瓶永續包材出現。