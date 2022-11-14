無黨籍台北市長候選人黃珊珊（左二）和前內政部長、競選市政總顧問李鴻源（左一）14日接受網路節目《鄉民好瀚》專訪。（摘自《鄉民好瀚》））

台北市長選戰三腳督戰況白熱化，藍綠選民逐漸歸隊，無黨籍台北市長候選人黃珊珊和前內政部長、競選市政總顧問李鴻源14日接受網路節目《鄉民好瀚》專訪，李鴻源分析，年輕人支持黃珊珊的比例高，而年輕族群沒有藍綠問題、不是誰的基本盤，投票行為改變得快，因此今年選舉策略會不一樣，須讓他們積極出來投票。

主持人黃暐瀚指出，台北市選民似乎沒有明確的藍綠板塊，詢問李鴻源在競選策略上會給黃珊珊什麼建議，李鴻源分析，台北市民的教育程度、經濟狀態，比較容易做出理性判斷，議員方因為長期在社區和選民有互動，因此民眾在選議員時不見得是選黨，和選市長是完全不同的概念，所以議員跟市長會分開投票的可能性很高。

「常常都會講說，藍綠基本盤到時候歸隊，『Game is over』，就不要選了。」李鴻源認為，60歲以上有基本盤，50歲到30歲之間，誰能給自己好的生活就投誰，20歲以下的小朋友，看誰順眼就投誰，雖然他身為國民黨人，但年輕人支持國民黨變得很不流行，還會被罵說「你這傢伙在做什麼」。

李鴻源指出，年輕人以前會傾向支持民進黨，但民進黨這幾年施政實在天怒人怨，加上陳時中在高端疫苗等一系列事件加起來後，「在外面聽年輕人支持陳時中也是很奇怪的事」，所以60歲、50以下的年輕人支持黃珊珊的比例相對高，但這些數字在民調內抓不到，團隊也擔心年輕人投票率低。

黃暐瀚接著說，意思是現在年輕人沒有藍綠的問題，不是誰的基本盤，可能上次投民進黨但又可以不要投，李鴻源點頭附和道，以前抗中保台對年輕人很有用，現在發現搞了半天還要當一年兵就無語，因此投票行為改變得快，又因民調以市話為主，而年輕人大多在網路上活動，所以今年選舉策略會不一樣，必須讓這族群積極出來投票。