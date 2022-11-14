修復後的六房媽正駕神像神韻慈祥和藹，古樸典雅又不失威嚴。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣六房媽紅壇供奉的正駕神像因斑駁、龜裂、蟲蛀、木胎外露因素急需修復加固，社團法人中華民國六房媽會去年擲筊請示進行神像修復，今年9月中旬展開為期1個月的修復工作，日前已順利完成，特於大北勢紅壇舉辦修容慶成典禮。

修容慶成典禮中，雲林縣長親自為聖母戴上奉帽，並以乾淨毛巾沾水擰乾後，在神像臉部前比劃象徵性為六房天上聖母擦拭洗塵，並恭請聖母安座。

3獻禮程序由縣長張麗善獻胭脂水粉。（圖／雲林縣政府提供）

獻給六房媽神像的胭脂水粉。（圖／雲林縣政府提供）

3獻禮程序由六房媽會理事長獻茶、縣長獻胭脂水粉、值年爐主獻金銀財帛，之後開放現場信徒香客共同參與團拜。

六房媽會指出，六房天上聖母正駕神像是木質雕刻，搭配金屬製鳳型冠冕珠簾，神像頭部因長期承受鳳冠的重量及鉛線固定的壓力，加上近期迎請正駕神像時由於晃動過大，致使珠簾斷裂，波及神像面部，造成局部受損。另外，神像歷經多年巡迴搬遷，接受各地區的香火供奉，也有蟲蛀孔洞、煙燻及木胎外露的情形。

有鑑於六房天上聖母正駕神像是國家重要民俗「六房媽過爐」的最重要的表徵，迄今不曾進行神像修護作業，為讓本無形文化資產得以永續，避免神像受損情況持續惡化，六房媽會審慎評估執行神像修護保存作業，今年初擲筊稟示六房媽神像修護事宜，獲得聖母連續3聖筊同意。

六房媽會表示，得到聖母應允後，慎重召開理監事暨會員代表大會，並邀集國內進行神像研究及修復的專家學者辦理諮詢會議，以確保用料工法周延，同時也向文化部及雲林縣政府報備。

六房媽正駕神像臉部修復工程由名襄文化事業的修復師李志上擔綱，為不影響各地信徒參拜及值年紅壇營運時間，特別將修復時間設定於參拜時間結束後，以少量多次的方式進行，修容期間六房媽會亦同步派員監工，以肩負六房媽正駕神像的監管看護之責。

社團法人中華民國六房媽會理事長徐萬成透露，經大會討論並與修復師及神明溝通後，修護原則上以「不退神」、「不破壞神像原貌」的方式進行，他感謝李志上修復師以逐步堆疊塗料的方式，修補媽祖正駕神像面容，搭配可逆性的補強加固措施，不僅保留神像目前慈祥和藹的神韻，也還原信徒心目中神像古樸典雅又不失威嚴的樣貌。

縣長張麗善表示，雲林六房媽過爐不僅是國家重要民俗，對全國的媽祖信徒亦是重要宗教盛事，六房媽會對維護有形、無形文化資產均相當用心，協會的努力她予以肯定。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，本次進行修復的六房媽正駕神像目前雖無文資身份，六房媽會仍以嚴謹的態度聘請專業的修復師進行修復，足可見協會為延續文物的認真與細心。